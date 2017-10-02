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Макроэкономика 02.10.2017 14:01

Президент Алиев прогнозирует в 2018 году интенсивное экономическое развитие Азербайджана

Интенсивный экономический рост в Азербайджане в 2018 году прогнозирует президент Ильхам Алиев, сообщает сайт главы государства.

«Следующий год в Азербайджане будет годом интенсивного экономического развития»,- заявил И.Алиев в понедельник на церемонии ввода в эксплуатацию системы питьевой воды и канализации г.Гобустан.

Глава государства отметил, что, несмотря на экономические трудности в стране в связи с понижением цен на нефть, Азербайджан провел существенные реформы с целью улучшения ситуации. «В прошлом и текущем году в сфере экономики наблюдались некоторые проблемы в связи со снижение цен на нефть»,- подчеркнул глава государства.

Он отметил, успехи Азербайджана отражены в отчетах местных и авторитетных международных экономических структур.

«Недавно Давоский экономический форум присвоил Азербайджану 35-ое место в рейтинге по конкурентоспособности. Мы улучшили свои позиции на места и занимаем первое место среди стран СНГ»,- подчеркнул он.

И.Алиев добавил, что оценки несмотря на снижение цен на нефть, Азербайджану удалось сохранить валютные резервы, в текущем году наблюдается их рост.

Президент отметил, что сегодня Азербайджан относится к тем странами, которых отличают стабильность.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]