Путин прибыл в Ашхабад на переговоры с Бердымухамедовым

Президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Ашхабад, где был в последний раз в 2012 году.

Ожидается, что В.Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проведут переговоры в узком и расширенном форматах, после чего будет подписан пакет двусторонних документов.

Кроме того, президент России лично вручит Г.Бердымухамедову орден Александра Невского. Президент Туркменистана, которому в июне исполнилось 60 лет, был удостоен в России этой награды за "большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном, а также в обеспечение стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе".

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе российско-туркменских переговоров на высшем уровне будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

Россия входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Туркмении, однако с 2014 года двусторонний товарооборот неуклонно сокращается. В первом полугодии 2017 года он вновь упал почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составил порядка $203 млн.

В последний раз В.Путин и Г.Бердымухамедов встречались 1 ноября 2016 года в Сочи.

Позже, в феврале того же года президент РФ дал обещание туркменскому коллеге посетить Ашхабад.

Во время пребывания в Душанбе в рамках поездки по Центральной Азии В.Путин вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном позвонили Г.Бердымухамедову.

Как сообщили тогда в пресс-службе Кремля, В.Путин "выразил сожаление в связи с тем, что из-за напряженного графика его поездки в Среднюю Азию он не смог посетить Туркмению".

Он заверил Г.Бердымухамедова в том, что обязательно воспользуется приглашением посетить республику в обозримой перспективе".