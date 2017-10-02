Moneyval утвердила прогресс правительства Азербайджана по работам, проводимым в рамках борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма

Экспертная группа Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval) утвердила "отчет о прогрессе" правительства Азербайджана по работам, проводимым в республике в рамках противодействия отмыванию "грязных" денег и легализации другого имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

26-28 сентября в Страсбурге состоялось 54-ое пленарное заседание Moneyval, отмечается в информации Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана.

"На заседании, наряду с другими вопросами, обсуждался "отчет о прогрессе" по выполнению рекомендаций в этом направлении. В ходе заседания азербайджанская делегация во главе с главой Палаты Руфатом Асланлы представила отчет о проделанной в работе. Секретариат Moneyval признал, что Азербайджан за последние три года многое выполнил из взятых обязательств в этом направлении", - отмечается в сообщении.

А.Азизов