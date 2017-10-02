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Дальнее зарубежье 02.10.2017 14:44

Около 50 человек погибли, более 200 получили ранения в ходе стрельбы в Лас-Вегасе

Примерно 50 человек стали жертвами стрельбы в Лас-Вегасе, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на шерифа Джозефа Ломбардо.

Еще более 200 человек, по данным шерифа, получили ранения.

Ранее полиция сообщала о более, чем 20 жертвах стрельбы, и еще 100 получивших ранения.

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Тэги: США, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]