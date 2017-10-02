Около 50 человек погибли, более 200 получили ранения в ходе стрельбы в Лас-Вегасе

Примерно 50 человек стали жертвами стрельбы в Лас-Вегасе, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на шерифа Джозефа Ломбардо.

Еще более 200 человек, по данным шерифа, получили ранения.

Ранее полиция сообщала о более, чем 20 жертвах стрельбы, и еще 100 получивших ранения.