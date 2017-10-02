SEC впервые возбудила дело о мошенничестве при проведении ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения бизнесмену Максиму Заславскому и двум его компаниям в связи с обманом инвесторов при проведении первичных размещений токенов (ICO) для проектов, связанных с недвижимостью и алмазами.

Как говорится в сообщении SEC, дело о мошенничестве при ICO является первым в ее практике.

Регулятор обвинил М.Заславского и принадлежащие ему Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation в продаже незарегистрированных ценных бумаг и подчеркнул, что токенов, которые размещались в рамках сделки, не существовало в природе. Инвесторам были обещаны высокие прибыли, но в реальности компании не вели никаких операций.

М.Заславский рекламировал RECoin как "первую криптовалюту с обеспечением в виде недвижимости", отмечает SEC. Он также утверждал, что "коллектив юристов, экспертов, брокеров и бухгалтеров" в дальнейшем будет инвестировать средства, вырученные от ICO RECoin, в рынок недвижимости. Де-факто компания не нанимала ни одного из перечисленных экспертов.

Аналогичная схема повторилась и в случае DRC World, которая якобы инвестировала в алмазы и бриллианты.

SEC добилась заморозки принадлежащих М.Заславскому и его компаниям активов через суд. В дальнейшем дело будет рассматриваться в федеральном окружном суде Бруклина (Нью-Йорк).

Ранее SEC предупредила инвесторов о потенциальных рисках, связанных с ICO, и рекомендовала им соблюдать осторожность.