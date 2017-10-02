Главы генштабов Турции и Ирана обсудили в Тегеране вопросы защиты границ и борьбы с терроризмом

Начальник Генерального штаба ВС Турции Хулуси Акар и глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Бакери в ходе встречи в Тегеране обменялись мнениями по вопросам борьбы с терроризмом и защиты государственных границ, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

Согласно информации агентства ИСНА, по итогам встречи М.Бакери отметил, что стороны договорились о более активном сотрудничестве, в том числе в сфере обеспечения безопасности на границах.

Кроме того, они обсудили возможность оказания помощи мусульманам-рохинджа в Мьянме, а также меры, которые необходимо принимать для предотвращения подобных конфликтов.

Иранский телеканал "Пресс-ТВ" отмечает, что стороны также обсудили региональные проблемы.

Ожидается, что Х.Акар в ходе визита в Иран также встретится с президентом этой страны Хасаном Рухани, генсеком Высшего совета национальной безопасности Али Шемдани и министром обороны Амиром Хатами.

Начальник Генштаба ВС Турции прибыл в Тегеран поздним вечером накануне по приглашению М.Бакери, который посетил Анкару в середине августа этого года.