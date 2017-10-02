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Регион 02.10.2017 15:03

Главы генштабов Турции и Ирана обсудили в Тегеране вопросы защиты границ и борьбы с терроризмом

Начальник Генерального штаба ВС Турции Хулуси Акар и глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Бакери в ходе встречи в Тегеране обменялись мнениями по вопросам борьбы с терроризмом и защиты государственных границ, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

Согласно информации агентства ИСНА, по итогам встречи М.Бакери отметил, что стороны договорились о более активном сотрудничестве, в том числе в сфере обеспечения безопасности на границах.

Кроме того, они обсудили возможность оказания помощи мусульманам-рохинджа в Мьянме, а также меры, которые необходимо принимать для предотвращения подобных конфликтов.

Иранский телеканал "Пресс-ТВ" отмечает, что стороны также обсудили региональные проблемы.

Ожидается, что Х.Акар в ходе визита в Иран также встретится с президентом этой страны Хасаном Рухани, генсеком Высшего совета национальной безопасности Али Шемдани и министром обороны Амиром Хатами.

Начальник Генштаба ВС Турции прибыл в Тегеран поздним вечером накануне по приглашению М.Бакери, который посетил Анкару в середине августа этого года.

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Тэги: ИРАН, ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]