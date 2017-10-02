ДПИ в Азербайджана в I полугодии выданы по 85 проектам стоимостью около 557 млн манатов

Министерство экономики Азербайджана в I-ом полугодии 2017 года выдало документы о поощрении инвестиций (ДПИ) по 85 инвестиционным проектам, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

"В первом полугодии 79 субъектам предпринимательства выданы 85 ДПИ, инвестиции в проекты оцениваются 556 млн 951,1 тыс. манатов. Из них 30 проектов в сфере АПК, 55 – промышленности. В рамках этих проектов планируется создать 4,428 тыс. рабочих мест", - сказали в центре.

По данным центра, в рамках ДПИ предприниматели ввезли в Азербайджан в отчетном периоде оборудования на сумму $66,825 млн.

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе «О таможенном тарифе».

В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.

А.Азизов