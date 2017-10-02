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Дальнее зарубежье 02.10.2017 17:12

Австралийские орлы не желают делить небо с дронами

Клинохвостые орлы регулярно нападают на беспилотные летательные аппараты в Австралии, нанося операторам ущерб в десятки тысяч долларов, пишет The Wall Street Journal.

Атаки птиц регистрируются и на других континентах, но в Австралии они стали настоящим бедствием для отрасли: по оценкам экспертов, в 20% всех полетов клинохвостые орлы нападают на дроны. Оператор может попытаться обогнать птицу или уйти от нее путем сложных маневров, но далеко не всегда такие попытки завершаются успешно, поскольку орлы предпочитают охотиться семейными парами.

Клинохвостый орел - крупнейшая хищная птица Австралии весом до 4-4,5 кг, размах крыльев - около 2,5 м. Отличается агрессивностью и территориальностью: защищая свои владения, орлы не боятся нападать даже на дельтапланеристов.

Камуфляжная техника (изображение глаз/крыльев или полная маскировка дрона под птицу) на орлах работает плохо. Некоторые владельцы обсуждали варианты боевого оснащения дронов перцовым аэрозолем или шумогенератором. Однако орнитологи не уверены, что эти меры окажутся эффективными: орлы видят в беспилотниках потенциальную жертву или конкурента за территорию. При этом их сложнее напугать, чем более крупных, но и более мирных собратьев хищных птиц с других континентов, включая североамериканских белоголовых орланов.

Между тем проблема становится все более актуальной, поскольку Австралия превратилась в один из самых оживленных рынков беспилотников в мире. В Австралии все чаще дроны используют крупные землевладельцы - горнодобывающие компании и скотоводы, а также спасатели и СМИ.

Рик Стивен, отвечающий за съемку местности на золотом руднике St Ives, теперь запускает дроны рано утром: в это время отсутствуют термальные потоки, которые птицы используют для полета и парения в воздухе. За первые 2,5 года работы на руднике Р.Стивен потерял 12 дронов из-за нападений клинохвостых орлов, ущерб составил около $210 тыс. За последние 12 месяцев, когда он перешел на ранние полеты, птицы уничтожили всего два беспилотника.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ДРОНЫ, ПРОБЛЕМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]