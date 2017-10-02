Глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон заявил в понедельник, что для эффективного урегулирования разногласий с центральным правительством Испании необходимо посредничество "третьей стороны".
"На данный момент рекомендуется соблюдать умеренность и посредничество, то есть присутствие третьей стороны, международное присутствие", - сказал К.Пучдемон, выступление которого было показано на канале "Россия-24" (ВГТРК).
Он добавил, что должен быть создан "климат разрядки, который способствовал бы этому посредничеству".
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