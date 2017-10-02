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Дальнее зарубежье 02.10.2017 17:32

Лидер Каталонии выступил за посредничество "третьей стороны" для решения разногласий с Мадридом

Глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон заявил в понедельник, что для эффективного урегулирования разногласий с центральным правительством Испании необходимо посредничество "третьей стороны".

"На данный момент рекомендуется соблюдать умеренность и посредничество, то есть присутствие третьей стороны, международное присутствие", - сказал К.Пучдемон, выступление которого было показано на канале "Россия-24" (ВГТРК).

Он добавил, что должен быть создан "климат разрядки, который способствовал бы этому посредничеству".

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ЛИДЕР, ПОСРЕДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]