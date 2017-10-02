ФРГ соболезнует в связи с трагедией в Лас-Вегасе

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в понедельник выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе.

"Я ошеломлен и глубоко потрясен убийствами в Лас-Вегасе. Так много разрушенных жизней. Выражаем соболезнования и желаем много сил оставшимся в живых", - написал Ш.Зайберт в "Твиттере".

Не менее 50 человек погибли и, по меньшей мере, 200 человек получили ранения в ходе стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас в ночь на понедельник, где на тот момент проходил концерт.

Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний американец по имени Стивен Падок - открыл огонь по толпе посетителей концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй. Стрелявший был убит прибывшей на место полицией.