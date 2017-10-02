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Дальнее зарубежье 02.10.2017 18:15

ФРГ соболезнует в связи с трагедией в Лас-Вегасе

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в понедельник выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе.

"Я ошеломлен и глубоко потрясен убийствами в Лас-Вегасе. Так много разрушенных жизней. Выражаем соболезнования и желаем много сил оставшимся в живых", - написал Ш.Зайберт в "Твиттере".

Не менее 50 человек погибли и, по меньшей мере, 200 человек получили ранения в ходе стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас в ночь на понедельник, где на тот момент проходил концерт.

Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний американец по имени Стивен Падок - открыл огонь по толпе посетителей концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй. Стрелявший был убит прибывшей на место полицией.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, СТРЕЛЬБА, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]