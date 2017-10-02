Стороннику кандидата в президенты Киргизии Бабанова предъявлены обвинения в организации беспорядков и попытке захвата власти

Киргизскому депутату Канату Исаеву, стороннику оппозиционного кандидата в президенты страны Омурбека Бабанова, предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков и попытке насильственного захвата власти в стране, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

По словам сотрудника пресс-службы, постановлением Первомайского районного суда Бишкека парламентарию избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до конца следствия.

Как сообщалось, сотрудники спецслужбы задержали К.Исаева 30 сентября.

Ранее в пресс-службе ГКНБ заявили, что К.Исаев, являясь активным сторонником кандидата в президенты О.Бабанова (лидер оппозиционной фракции "Республика - Ата-Журт"), "в сговоре с представителями преступных группировок под предлогом фальсификации итогов голосования во время проведения выборов президента осуществляли подбор, подкуп и подготовку молодых людей для использования их в противоправных акциях".

О.Бабанов назвал эти действия ГКНБ провокаций.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. В настоящее время на пост главы государства претендуют 12 кандидатов.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства А.Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.