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Дальнее зарубежье 02.10.2017 18:47

Каталонский вопрос должен решаться в соответствии с испанской конституцией - Еврокомиссия

Европейская комиссия подтвердила в понедельник свою позицию, что референдум 1 октября о независимости Каталонии согласно конституции Испании был незаконным.

"Для Европейской комиссии, как неоднократно повторял председатель ЕК (Жан-Клод - ИФ) Юнкер, это внутренний испанский вопрос, который должен рассматриваться в соответствии с конституционным порядком Испании", - говорится в заявлении Еврокомиссии, текст которой зачитал на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

По его словам, Еврокомиссия "доверяет руководству премьер-министра Мариано Рахоя" в сложившейся после референдума ситуации.

"Насилие никогда не может быть инструментом в политике. Мы доверяем руководству премьер-министра Мариано Рахоя, он в состоянии справиться с этим сложным процессом в полном соответствии с конституцией Испании и основными правами граждан, закрепленными в ней", - заявляют в Брюсселе.

В документе также выражается приверженность нынешней Еврокомиссии правовой позиции, занятой предыдущими составами исполнительной коллегии ЕС: если бы референдум проводился в соответствии с конституцией Испании, то в случае победы сторонников независимости, это означало бы выход Каталонии из Евросоюза.

"Помимо чисто правовых аспектов этого вопроса, Комиссия считает, что настало время для единства и стабильности, а не для раскола и фрагментации", - отмечается в заявлении.

Еврокомиссия призвала "всех соответствующих игроков теперь очень быстро перейти от конфронтации к диалогу".

Отвечая на вопрос о том, намерен ли Ж.-К.Юнкер говорить во вторник в Европарламенте о событиях в Каталонии, пресс-секретарь ЕК заявил: "Да, председатель будет на пленарной сессии Европарламента завтра в 9:00, но повестка дня предусматривает его выступление о переговорах по статье 50 (договора о Евросоюзе - ИФ) о Brexit".

"Европарламент пригласил его для этого, для этого он туда и направится. Но если в контексте этих дебатов будут вопросы (о Каталонии - ИФ), как вы знаете, Жан-Клод Юнкер всегда готов отвечать", - объяснил М.Схинас.

М.Схинас, представляя точку зрения ЕК на состоявшийся в Каталонии референдум, пояснил в ответ на вопросы журналистов, что официальное заявление Еврокомиссии появилось спустя относительное большое время после полицейских репрессий в Барселоне, потому что реакция могла состояться только после выяснения всех обстоятельств.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября при жестких столкновениях безоружных мирных участников с силами правопорядка, часть которых была направлена Мадридом, не признающим законность плебисцита. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений за медпомощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.

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Тэги: ЕС, ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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