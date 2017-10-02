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СНГ 02.10.2017 19:04

Президент Туркменистана надеется на завершение согласования конвенции о правовом статусе Каспия на следующем саммите Прикаспийских государств

Конвенция о правом статусе Каспийского моря, как ожидается, будет окончательно согласована на следующем саммите Прикаспийских государств, сообщил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"Мы надеемся, что на уже пятом саммите Каспийских государств, наверное, будет рассмотрен вопрос о завершении совместной работы над конвенцией о статусе Каспия", - сказал президент Туркменистана в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Ашхабаде.

Он подчеркнул, что "данный вопрос для нас имеет стратегическое значение, и я думаю, что мы все - прикаспийские страны - выступим за решение данного вопроса".

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, РОССИЯ, КАСПИЙ, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]