В Тбилиси полицейские разогнали акцию протеста партии Саакашвили, задержаны несколько человек

Несколько участников акции протеста, проводимой партией "Единое национальное движение", неформальным лидером которой остается экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, задержаны полицейскими в понедельник у здания мэрии Тбилиси.

Более 100 членов партии Саакашвили несколько часов назад собрались у здания мэрии под требованием приостановить решение о безвозмездной передаче участка земли в центре Тбилиси бывшему премьер-министру, миллиардеру Бидзине Иванишвили. Это решение было принято на прошлой неделе городским собранием (Сакребуло), в котором большинство муниципальных депутатов представляют правящую партию "Грузинская мечта".

Как заявил журналистам один из организаторов акции, лидер ЕНД Ника Мелия, несколько сот полицейских применив силу разогнали мирное собрание граждан, требовавших защиту своих прав.

"Разгон нашей акции не означает прекращения протеста. Мы будем проводить каждый день такие акции, пока городские власти не прекратят откровенный произвол, выполняя любую прихоть своего хозяина Иванишвили", - сказал Н.Мелия.

Между тем у здания мэрии ситуация обострилась, когда группа участников акции, перекрыв движение на проспекте Шартава, попыталась прорвать кордон полицейских и войти в здание мэрии.

В Грузии 21 октября должны состояться выборы в органы местного самоуправления. Оппозиционные партии в связи с местными выборами активизируют свою политическую деятельность, в том числе и за счет проведения уличных акций.