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Регион 02.10.2017 19:30

Тегеран и Багдад проводят совместные военные учения на границе Ирана и Иракского Курдистана

Вооруженные силы Ирака и Ирана начали совместные военные учения, решение о проведении которых было принято на прошлой неделе, сообщает в понедельник портал "Рудау".

Учения проходят на границе с Ирана с Иракским Курдистаном, из-за них временно закрыты два основных КПП на границе.

В конце прошлой недели представитель ВС Ирана Масуд Джазаери заявил о проведении подобных учений. Решение о них было принято по итогам заседания военного командования Ирана.

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Тэги: ИРАН, ИРАК, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]