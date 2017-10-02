Тегеран и Багдад проводят совместные военные учения на границе Ирана и Иракского Курдистана

Вооруженные силы Ирака и Ирана начали совместные военные учения, решение о проведении которых было принято на прошлой неделе, сообщает в понедельник портал "Рудау".

Учения проходят на границе с Ирана с Иракским Курдистаном, из-за них временно закрыты два основных КПП на границе.

В конце прошлой недели представитель ВС Ирана Масуд Джазаери заявил о проведении подобных учений. Решение о них было принято по итогам заседания военного командования Ирана.