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АПК 02.10.2017 17:04

Инвестиции в создание агропарков в Азербайджане превысят 1 млрд манатов

Суммарные инвестиции в создание агропарков в Азербайджане оцениваются в 1,2 млрд манатов, отмечается в материалах мониторинга за исполнением мер, отраженных в "Стратегической дорожной карте по производству и переработке сельскохозяйственной продукции".

"В Азербайджане создаются 38 агропарков, инвестиции в их создание оцениваются 1,2 млрд манатов. Общая площадь этих агропарков составит 157,6 тыс. га", - отмечается в материалах.

В частности, по линии Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) выделены льготные кредиты на сумму 76,1 млн манатов на создание агропарков в Самухском, Геранбойском, Агджабединском, Шабранском, Сальянском, Шамахинском, Физулинском, Джалилабадском и Исмаиллинском районах. "Инвестиции в их создание оцениваются в 207 млн манатов", - указывается в документах.

В том числе, по линии НФПП в I-ом полугодии 2017 года выделено льготных кредитов в размере 11,5 млн манатов на создание двух агропарков.

А.Азизов

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Тэги: АГРОПАРКИ, СОЗДАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]