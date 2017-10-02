Инвестиции в создание агропарков в Азербайджане превысят 1 млрд манатов

Суммарные инвестиции в создание агропарков в Азербайджане оцениваются в 1,2 млрд манатов, отмечается в материалах мониторинга за исполнением мер, отраженных в "Стратегической дорожной карте по производству и переработке сельскохозяйственной продукции".

"В Азербайджане создаются 38 агропарков, инвестиции в их создание оцениваются 1,2 млрд манатов. Общая площадь этих агропарков составит 157,6 тыс. га", - отмечается в материалах.

В частности, по линии Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) выделены льготные кредиты на сумму 76,1 млн манатов на создание агропарков в Самухском, Геранбойском, Агджабединском, Шабранском, Сальянском, Шамахинском, Физулинском, Джалилабадском и Исмаиллинском районах. "Инвестиции в их создание оцениваются в 207 млн манатов", - указывается в документах.

В том числе, по линии НФПП в I-ом полугодии 2017 года выделено льготных кредитов в размере 11,5 млн манатов на создание двух агропарков.

А.Азизов