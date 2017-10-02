Выпускные экзамены в Азербайджане с 2019 года будут включать вопросы открытого типа и письменные задания – замминистра образования

Школьные выпускные экзамены в Азербайджане с 2019 года будут включать вопросы открытого типа и письменные задания, заявил замминистра образования республики Джейхун Байрамов.
«Начиная с 2019 года, наши ученики будут сдавать выпускные экзамены по новой системе. Но это не означает, что будет изменено количество предметов. Их также останется три – математика, родной и иностранный языки. В экзамены будут включены вопросы как открытого типа, так и письменные задания и т.д.», - сказал Дж.Байрамов в интервью «ASAN radio».
Говоря о реформах в системе образования, замминистра подчеркнул, что проведенное в 2014-2017гг диагностическое оценивание знаний учителей по всей стране привело к увеличению преподавательских зарплат. «Первый этап повышения зарплат учителей республики завершится в январе 2018 года», - отметил Дж.Байрамов.
По его словам, планируется также расширить проведение тренингов по повышению квалификации педагогов.
«Диагностическая оценка позволила нам разработать и применять несколько модулей по повышению квалификации педагогов. Ведь как неоднократно заявлялось, учитель - одно из самых важных составляющих в повышении качества образования в целом», - сказал замминистра.
Р.Бабаев
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