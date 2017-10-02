Число пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе превысило 400 человек

Около 406 человек были госпитализированы в результате стрельбы на концерте в Лас-Вегасе, сообщил в понедельник телеканал Эн-би-си Ньюс.

Ранее сообщалось, что не менее 50 человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас в ночь на понедельник, где на тот момент проходил концерт.

Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний американец по имени Стивен Паддок, открыл огонь по толпе посетителей концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй. Стрелявший был убит прибывшей на место полицией.

В полиции сообщили, что в комнате, из которой С.Паддок открыл стрельбу, было найдено, по меньшей мере, 8 пистолетов, а также ружья. Кроме того, сообщается, что преступник установил в коридоре гостиницы камеры, чтобы наблюдать за полицейскими, прибывшими на место.