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АПК 02.10.2017 17:25

Азербайджан в 2017г направит $101 млн и 14 млн евро на закупку сельхозтехники

Азербайджан в 2017 году направит $101 млн 415,05 тыс. и 14,2 млн евро на закупку сельскохозяйственной техники.

"По заказу крупных предприятий, включая предприятий, занимающихся производством хлопка, в 2017 году планируется закупить 5,602 тыс. единицы сельскохозяйственной техники. На ее закупку планируется направить $101 млн 415,05 тыс. и 14,2 млн евро", - отмечается в материалах мониторинга за исполнением мер, отраженных в "Стратегической дорожной карте по производству и переработке сельскохозяйственной продукции".

В частности, в текущем году планируется закупка 150 хлопкоуборочных комбайнов, 1,27 тыс. различных тракторов.

Кроме этого, в 2017 году в Азербайджан будет доставлено 59 единиц хлопкоуборочных комбайнов марки JD 9970. "Общая стоимость этой техники составит $17,58 млн, контракт на ее поставку был заключен еще в 2016 году", - подчеркивается в материалах.

А.Азизов

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Тэги: АПК, ТЕХНИКА, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]