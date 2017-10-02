Азербайджан в 2017г направит $101 млн и 14 млн евро на закупку сельхозтехники

Азербайджан в 2017 году направит $101 млн 415,05 тыс. и 14,2 млн евро на закупку сельскохозяйственной техники.

"По заказу крупных предприятий, включая предприятий, занимающихся производством хлопка, в 2017 году планируется закупить 5,602 тыс. единицы сельскохозяйственной техники. На ее закупку планируется направить $101 млн 415,05 тыс. и 14,2 млн евро", - отмечается в материалах мониторинга за исполнением мер, отраженных в "Стратегической дорожной карте по производству и переработке сельскохозяйственной продукции".

В частности, в текущем году планируется закупка 150 хлопкоуборочных комбайнов, 1,27 тыс. различных тракторов.

Кроме этого, в 2017 году в Азербайджан будет доставлено 59 единиц хлопкоуборочных комбайнов марки JD 9970. "Общая стоимость этой техники составит $17,58 млн, контракт на ее поставку был заключен еще в 2016 году", - подчеркивается в материалах.

А.Азизов