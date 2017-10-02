Приоритетами групп SABAH является удовлетворение запросов рынка труда – замминистра образования

Приоритетными задачами групп SABAH является соответствие требованиям рынка труда и сотрудничество с работодателями, заявил заместитель министра образования Азербайджана Джейхун Байрамов.
«В прошлом учебном году состоялся первый выпуск групп SABAH, большой процент выпускников которого с легкостью устроились на работу. Одной из приоритетных задач групп является отвечать запросам рынка труда, а также совместное сотрудничество с работодателями», - сказал Дж.Байрамов в интервью «ASAN radio».
Он отметил, что в группах преподают специалисты из частного сектора, и в новом учебном году планируется расширение этого направления.
Замминистра отметил, что с целью повышения качества образования в последние годы Минобразования провело ряд оцениваний.
«Также мы присоединились к международным оценочным системам, таким как PISA, PIRLS, TIMS. В 2016 году мы приняли участие в международном оценочном исследовании PIRLS, в 2018 году примем участие в PISA, а в 2019 году – в TIMS», - подчеркнул Дж.Байрамов.
По его словам, 2017/2018 учебный год объявлен в Азербайджане «Годом качества образования».
«Учитывая имеющуюся широкую информационную базу, мы подготовили очень обширный план действий в различных направлениях. Одной из приоритетных наших задач является сохранить достигнутые результаты и усовершенствовать их», - отметил он, подчеркнув, что Минобразования в 2017/2018 учебном году планирует усовершенствовать и продолжить реализацию старых проектов, а также запустить новые.
Замминистра подчеркнул важность развития сферы профобразования в стране.
Говоря о международном сотрудничестве в данной сфере, Дж.Байрамов отметил совместный проект с Корейским банком, целью которого является создание в Баку нового профессионального образовательного центра.
«Работа в данном направлении уже ведется», - сказал он.
В рамках нового проекта Министерства образования с целью улучшения качества высшего образования, подготовки кадров, соответствующих современным требованиям, а также создания новой среды в системе образования в высших учебных заведениях был создан центр "Sabah".
Р.Бабаев
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