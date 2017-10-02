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СНГ 02.10.2017 19:38

США выделят $5 млн на украинскую кибербезопастность - посольство

Вашингтон предоставит Киеву $5млн в рамках новой помощи в области кибербезопасности, сообщает посольство США на Украине.

"Соединенные Штаты предоставят более $5млн в рамках новой помощи в области кибербезопасности, направленной на укрепление способности Украины предотвращать, уменьшать влияние и реагировать на кибератаки", - говорится в сообщении посольства.

В диппредставительстве проинформировали, что 29 сентября в Киеве прошел первый раунд двустороннего диалога по вопросам кибербезопасности. Его участники, признавая важность киберугроз, поделились подходами по организации структур по политике кибербезопасности и порядку действий в ответ на киберинциденты.

Стороны обсудили пути защиты критической инфраструктуры и военных систем.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]