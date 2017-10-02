США выделят $5 млн на украинскую кибербезопастность - посольство

Вашингтон предоставит Киеву $5млн в рамках новой помощи в области кибербезопасности, сообщает посольство США на Украине.

"Соединенные Штаты предоставят более $5млн в рамках новой помощи в области кибербезопасности, направленной на укрепление способности Украины предотвращать, уменьшать влияние и реагировать на кибератаки", - говорится в сообщении посольства.

В диппредставительстве проинформировали, что 29 сентября в Киеве прошел первый раунд двустороннего диалога по вопросам кибербезопасности. Его участники, признавая важность киберугроз, поделились подходами по организации структур по политике кибербезопасности и порядку действий в ответ на киберинциденты.

Стороны обсудили пути защиты критической инфраструктуры и военных систем.