SOCAR за 9 месяцев увеличила отгрузку нефти из порта Новороссийск на 29%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-сентябре 2017 года отгрузила из порта Новороссийск 1 млн 157,704 тыс. тонн нефти, экспортированной по нефтепроводу Баку-Новороссийск, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2016 года компания отгрузила из Новороссийска 898,048 тыс. тонн. Таким образом, в январе-сентябре 2017 года объем отгрузки увеличился на 28,9%.

При этом, в сентябре 2017 года компания отгрузила из порта Новороссийск 169,675 тыс. тонн нефти.

Договор между АК "Транснефть" и SOCAR предусматривает в 2017 году прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск около 1,5 млн тонн азербайджанской нефти.

В 2016 году из Новороссийска SOCAR отгрузила 1 млн 217,799 тыс. тонн нефти.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Н.Аббасова