Президент Франции поддержал единство Испании на фоне прошедшего референдума в Каталонии

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Испании Мариано Рахоем заявил, что Париж выступает за "конституционное единство Испании", сообщают в понедельник французские СМИ со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

В то же время, уточняют СМИ, в этом заявлении не упоминаются беспорядки, которые имели место в Каталонии в связи с прошедшим накануне референдумом о независимости региона от Испании.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Он сопровождался столкновениями сил правопорядка, часть которых была направлена Мадридом, не признающим законность референдума, с мирными участниками. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений за медицинской помощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.

По предварительным данным, 90% жителей Каталонии, принявших участие в воскресном референдуме, проголосовали за независимость автономии.