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Дальнее зарубежье 02.10.2017 20:00

Президент Франции поддержал единство Испании на фоне прошедшего референдума в Каталонии

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Испании Мариано Рахоем заявил, что Париж выступает за "конституционное единство Испании", сообщают в понедельник французские СМИ со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

В то же время, уточняют СМИ, в этом заявлении не упоминаются беспорядки, которые имели место в Каталонии в связи с прошедшим накануне референдумом о независимости региона от Испании.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Он сопровождался столкновениями сил правопорядка, часть которых была направлена Мадридом, не признающим законность референдума, с мирными участниками. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений за медицинской помощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.

По предварительным данным, 90% жителей Каталонии, принявших участие в воскресном референдуме, проголосовали за независимость автономии.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИСПАНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]