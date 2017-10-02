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Это интересно 02.10.2017 17:53

Президент Алиев ознакомился с Сафари-парком в Шамахинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в понедельник с Сафари-парком, созданным в Шамахинском районе, сообщает сайт главы государства.

Президент был проинформирован о том, что площадь Сафари-парка составляет 480 га.

Сюда из Латвии, Польши, Словакии, Чехии и Венгрии было завезено 420 голов оленей, ланей и муфлонов. В настоящее время их количество, увеличившись почти вдвое, достигло 790 животных, в том числе 260 оленей, 250 муфлонов и 280 ланей.

И.Алиев также ознакомился с работами, проделанными в селе Демирчи Шамахинского района.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, САФАРИ, ПАРК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]