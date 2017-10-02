SOCAR сократила в январе-сентябре отгрузку нефти из порта Супса на 5,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-сентябре 2017 года из порта Супса экспортировала 1 млн 751,811 тыс. тонн азербайджанской нефти, транспортированной по нефтепроводу Баку-Супса, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

Как сообщалось ранее, в январе-сентябре 2016 года SOCAR экспортировала из порта Супса 1 млн 853,627 тыс. тонн нефти. Таким образом, за 9 месяцев 2017 года отгрузка нефти SOCAR из порта Супса сократилась на 5,5%.

При этом в сентябре 2017 года компания из порта Супса отгрузила 172,138 тыс. тонн нефти.

В 2016 году SOCAR экспортировала из порта Супса 2 млн 383,854 тыс. тонн нефти.

Нефтепровод Баку-Супса введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года. Протяженность нефтепровода составляет 837 км, диаметр - 530 мм. Трубопровод пропускной способностью 7,5 млн тонн нефти в год был построен в рамках контракта на разработку месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.

Н.Аббасова