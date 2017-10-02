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Дальнее зарубежье 02.10.2017 17:55

Американская полиция полагает, что убивший в Лас-Вегасе не менее 50 человек стрелок успел застрелиться до прихода полиции

64-летний американец Стивен Паддок, подозреваемый в стрельбе в Лас-Вегасе, в результате которой погибли не менее 50 человек, застрелился до того, как полиция ворвалась в его номер отеля, говорится в заявлении местного шерифа Джозефа Ломбардо.

"Мы полагаем, что мужчина застрелился до нашего прихода", - отмечается в заявлении.

По словам Дж.Ломбардо, полицейские обнаружили "свыше 10 винтовок", когда ворвались в номер подозреваемого на 32-м этаже отеля.

Ранее сообщалось, что С.Паддок был убит полицейскими при попытке задержания.

По данным полиции, С.Паддок, открыл огонь по толпе посетителей концерта, который проходил под открытым небом, с 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

В полиции сообщали, что в комнате, из которой С.Паддок открыл стрельбу, было найдено, по меньшей мере, восемь пистолетов, а также винтовки. Кроме того, сообщается, что преступник установил в коридоре гостиницы камеры, чтобы наблюдать за полицейскими, прибывшими на место.

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Тэги: США, СТРЕЛЬБА, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]