Американская полиция полагает, что убивший в Лас-Вегасе не менее 50 человек стрелок успел застрелиться до прихода полиции

64-летний американец Стивен Паддок, подозреваемый в стрельбе в Лас-Вегасе, в результате которой погибли не менее 50 человек, застрелился до того, как полиция ворвалась в его номер отеля, говорится в заявлении местного шерифа Джозефа Ломбардо.
"Мы полагаем, что мужчина застрелился до нашего прихода", - отмечается в заявлении.
По словам Дж.Ломбардо, полицейские обнаружили "свыше 10 винтовок", когда ворвались в номер подозреваемого на 32-м этаже отеля.
Ранее сообщалось, что С.Паддок был убит полицейскими при попытке задержания.
По данным полиции, С.Паддок, открыл огонь по толпе посетителей концерта, который проходил под открытым небом, с 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.
В полиции сообщали, что в комнате, из которой С.Паддок открыл стрельбу, было найдено, по меньшей мере, восемь пистолетов, а также винтовки. Кроме того, сообщается, что преступник установил в коридоре гостиницы камеры, чтобы наблюдать за полицейскими, прибывшими на место.
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