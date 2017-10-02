Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0023 RUR   0.0295 GBR   2.2733 TRY   0.4762

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.67 Brent   57.54

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 02.10.2017 17:58

SOCAR увеличила в январе-сентябре отгрузку нефти из терминала Джейхан на 3,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в январе-сентябре 2017 года из нефтяного терминала Джейхан отгрузила 12 млн 753,536 тыс. тонн азербайджанской нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе SOCAR.

Как сообщалось в январе-сентябре 2016 года SOCAR из нефтяного терминала Джейхан отгрузила 12 млн 322,47 тыс. тонн азербайджанской нефти. Таким образом, объем отгрузки за 9 месяцев 2017 года увеличился на 3,5%.

В сентябре компания отгрузила из терминала в Джейхане 1 млн 352,984 тыс. тонн азербайджанской нефти.

По данным SOCAR, в сентябре нефть сорта Brent продавалась на мировых рынках в среднем по цене $56,05 за баррель (в августе - $51,64), сорта Urals - $54,17 за баррель (в августе - $51 за баррель), сорта BTC FOB Ceyhan - $57,05 за баррель (в августе - $53,05 за баррель).

В 2016 году из нефтяного терминала Джейхан SOCAR отгрузила 16 млн 784,975 тыс. тонн азербайджанской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане 443 км, в Грузии - 249 км, в Турции - 1076 км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); CIECO (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДЖЕЙХАН, НЕФТЬ, ОТГРУЗКА


Похожие новости


SOCAR сократила в 2016г отгрузку нефти из терминала Джейхан на 6% SOCAR сократила за 11 месяцев отгрузку нефти из терминала Джейхан на 4% SOCAR сократила в январе-мае отгрузку нефти из терминала Джейхан на 1% SOCAR сократила в январе-апреле отгрузку нефти из терминала Джейхан на 3% SOCAR увеличила в I квартале отгрузку нефти из терминала Джейхан на 1,6% SOCAR сократила в январе-феврале отгрузку нефти из терминала Джейхан на 10%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]