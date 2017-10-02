SOCAR увеличила в январе-сентябре отгрузку нефти из терминала Джейхан на 3,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в январе-сентябре 2017 года из нефтяного терминала Джейхан отгрузила 12 млн 753,536 тыс. тонн азербайджанской нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе SOCAR.

Как сообщалось в январе-сентябре 2016 года SOCAR из нефтяного терминала Джейхан отгрузила 12 млн 322,47 тыс. тонн азербайджанской нефти. Таким образом, объем отгрузки за 9 месяцев 2017 года увеличился на 3,5%.

В сентябре компания отгрузила из терминала в Джейхане 1 млн 352,984 тыс. тонн азербайджанской нефти.

По данным SOCAR, в сентябре нефть сорта Brent продавалась на мировых рынках в среднем по цене $56,05 за баррель (в августе - $51,64), сорта Urals - $54,17 за баррель (в августе - $51 за баррель), сорта BTC FOB Ceyhan - $57,05 за баррель (в августе - $53,05 за баррель).

В 2016 году из нефтяного терминала Джейхан SOCAR отгрузила 16 млн 784,975 тыс. тонн азербайджанской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане 443 км, в Грузии - 249 км, в Турции - 1076 км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); CIECO (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

Н.Аббасова