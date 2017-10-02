SOCAR увеличила в январе-сентябре отгрузку нефти из терминала Джейхан на 3,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в январе-сентябре 2017 года из нефтяного терминала Джейхан отгрузила 12 млн 753,536 тыс. тонн азербайджанской нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе SOCAR.
Как сообщалось в январе-сентябре 2016 года SOCAR из нефтяного терминала Джейхан отгрузила 12 млн 322,47 тыс. тонн азербайджанской нефти. Таким образом, объем отгрузки за 9 месяцев 2017 года увеличился на 3,5%.
В сентябре компания отгрузила из терминала в Джейхане 1 млн 352,984 тыс. тонн азербайджанской нефти.
По данным SOCAR, в сентябре нефть сорта Brent продавалась на мировых рынках в среднем по цене $56,05 за баррель (в августе - $51,64), сорта Urals - $54,17 за баррель (в августе - $51 за баррель), сорта BTC FOB Ceyhan - $57,05 за баррель (в августе - $53,05 за баррель).
В 2016 году из нефтяного терминала Джейхан SOCAR отгрузила 16 млн 784,975 тыс. тонн азербайджанской нефти.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане 443 км, в Грузии - 249 км, в Турции - 1076 км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.
Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); CIECO (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).
Н.Аббасова
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Греции в Баку
Президент Алиев соболезнует Трампу в связи с кровавой трагедией в Лас-Вегасе
МИД Азербайджана выразил соболезнование США в связи с кровавой трагедией в Лас-Вегасе
Президент Алиев ознакомился с Сафари-парком в Шамахинском районе
Приоритетами групп SABAH является удовлетворение запросов рынка труда – замминистра образования
Выпускные экзамены в Азербайджане с 2019 года будут включать вопросы открытого типа и письменные задания – замминистра образования
Президент Алиев запустил реконструированную систему снабжения питьевой воды города Шамахы
Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» и открыл новую автодорогу в Шемахе
Президент Азербайджана открыл в Гобустане автодорогу и принял участие в церемонии подачи в город питьевой воды
Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе достигло 58 человек
Президент Франции поддержал единство Испании на фоне прошедшего референдума в Каталонии
Трамп заявил о намерении посетить в среду Лас-Вегас, где произошла стрельба с массовыми жертвами
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Пять причин для посещения ежегодной Каспийской Технической конференции и Выставки SPE
В Баку прошел Международный конгресс «Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве». Фоторепортаж
В Баку состоялся семинар «Мосты культуры: Санкт-Петербург – Баку»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»