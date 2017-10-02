МИД Азербайджана выразил соболезнование США в связи с кровавой трагедией в Лас-Вегасе

Официальный Баку соболезнует США в связи с кровавой трагедией, разыгравшейся в Лас-Вегасе.
«Выражаем глубокие соболезнования правительству США, всему американскому народу и родным и близким погибших в результате произошедшей в Лас-Вегасе кровавой, ужасной трагедии», - говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим в этой ужасной драме.
«Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших в этой кровавой трагедии азербайджанские граждане», - сказано в сообщении.
Не менее 50 человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас в ночь на понедельник, где на тот момент проходил концерт. Около 406 человек были госпитализированы в результате стрельбы.
Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний американец по имени Стивен Паддок, открыл огонь по толпе посетителей концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй. Стрелявший был убит прибывшей на место полицией.
Р.Бабаев
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