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Внешняя политика 02.10.2017 18:09

МИД Азербайджана выразил соболезнование США в связи с кровавой трагедией в Лас-Вегасе

Официальный Баку соболезнует США в связи с кровавой трагедией, разыгравшейся в Лас-Вегасе.

«Выражаем глубокие соболезнования правительству США, всему американскому народу и родным и близким погибших в результате произошедшей в Лас-Вегасе кровавой, ужасной трагедии», - говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим в этой ужасной драме.

«Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших в этой кровавой трагедии азербайджанские граждане», - сказано в сообщении.

Не менее 50 человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас в ночь на понедельник, где на тот момент проходил концерт. Около 406 человек были госпитализированы в результате стрельбы.

Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний американец по имени Стивен Паддок, открыл огонь по толпе посетителей концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй. Стрелявший был убит прибывшей на место полицией.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛАС/ВЕГАС, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]