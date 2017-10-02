Президент Алиев соболезнует Трампу в связи с кровавой трагедией в Лас-Вегасе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту США Дональду Трампу в связи с кровавой трагедией в Лас-Вегасе.

«Глубоко опечален информацией о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате жестокого расстрела людей во время проходившего в Лас-Вегасе музыкального фестиваля», - говорится в тексте соболезнования, сообщает пресс-служба главы государства.

В связи с произошедшей трагедией И.Алиев от своего имени и от имени азербайджанцев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также народу и президенту США и пожелал выздоровления пострадавшим.

Не менее 50 человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас в ночь на понедельник, где на тот момент проходил концерт. Около 406 человек были госпитализированы в результате стрельбы.

Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний американец по имени Стивен Паддок, открыл огонь по толпе посетителей концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй. Стрелявший был убит прибывшей на место полицией.

Р.Бабаев