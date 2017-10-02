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Внешняя политика 02.10.2017 18:16

Президент Алиев соболезнует Трампу в связи с кровавой трагедией в Лас-Вегасе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту США Дональду Трампу в связи с кровавой трагедией в Лас-Вегасе.

«Глубоко опечален информацией о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате жестокого расстрела людей во время проходившего в Лас-Вегасе музыкального фестиваля», - говорится в тексте соболезнования, сообщает пресс-служба главы государства.

В связи с произошедшей трагедией И.Алиев от своего имени и от имени азербайджанцев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также народу и президенту США и пожелал выздоровления пострадавшим.

Не менее 50 человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас в ночь на понедельник, где на тот момент проходил концерт. Около 406 человек были госпитализированы в результате стрельбы.

Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний американец по имени Стивен Паддок, открыл огонь по толпе посетителей концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй. Стрелявший был убит прибывшей на место полицией.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЛАС/ВЕГАС, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]