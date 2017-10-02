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Внешняя политика 02.10.2017 18:44

Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Греции в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в понедельник новоназначенного посла Греции в Баку Николаоса Канеллоса, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Греческий дипломат вручил Э.Мамедъярову копии своих верительных грамот», - сказано в сообщении.

На встрече состоялся обмен мнениями по развитию двустороннего сотрудничества между Баку и Афинами в энергетической, транспортной, туристической, культурной и других областях.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРЕЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]