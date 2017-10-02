Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Греции в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в понедельник новоназначенного посла Греции в Баку Николаоса Канеллоса, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Греческий дипломат вручил Э.Мамедъярову копии своих верительных грамот», - сказано в сообщении.

На встрече состоялся обмен мнениями по развитию двустороннего сотрудничества между Баку и Афинами в энергетической, транспортной, туристической, культурной и других областях.

Р.Бабаев