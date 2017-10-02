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ТЭК 02.10.2017 19:58

Нефть дешевеет на сигналах недостаточного сокращения добычи ОПЕК, Brent упала до $55,76 за баррель

Цены на нефть снижаются в понедельник на фоне укрепления доллара США, а также сигналов слабого соблюдения государствами ОПЕК условий соглашения об ограничении добычи.

Негативом для рынка также стали данные Baker Hughes, указавшие на рост числа действующих нефтедобывающих установок в США.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 МСК подешевели на $1,03 (1,81%), до $55,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $1,34 (2,59%), до $50,33 за баррель.

Долларовый индекс ICE поднялся в ходе торгов на 0,5%. Учитывая, что цены на нефть рассчитываются в долларах США, укрепление американской валюты приводит к удорожанию нефти для других стран.

Как сообщает MarketWatch со ссылкой на опрос, проведенный Reuters, страны ОПЕК увеличили добычу нефти в сентябре 2017 года на 50 тыс. баррелей в сутки, а уровень соответствия объемов производства нефти условиям действующего соглашения об ограничении добычи опустился до 86%.

По данным экспертов, такие государства, как ОАЭ, Эквадор или Ирак, выполняют договоренность всего на 30%, в то время как основную часть обременительных обязательств берут на себя Саудовская Аравия и Ангола.

"Слабая дисциплина добычи в рамках ОПЕК и исключение из соглашения Ливии и Нигерии означает, на наш взгляд, что внимательно отслеживаемые аналитиками запасы ОЭСР не будут снижаться так быстро, как ожидалось", - говорится в отчете экспертов Commerzbank.

Число нефтяных буровых установок в эксплуатации в США увеличилось впервые за 4 недели, свидетельствуют данные Baker Hughes. На прошлой неделе этот показатель вырос на 6 единиц - до 750 установок.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]