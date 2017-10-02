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Дальнее зарубежье 02.10.2017 20:00

Трамп заявил о намерении посетить в среду Лас-Вегас, где произошла стрельба с массовыми жертвами

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что собирается в среду прибыть в Лас-Вегас, где произошла стрельба, которая привела к гибели не менее 50 человек.

"Я направлюсь с визитом в Лас-Вегас в среду, чтобы встретиться с силами правопорядка, с лицами, которые оказали первую помощь пострадавшим, и с семьями тех, кого затронула трагедия", - сказал Д.Трамп в своем обращении к нации.

Помимо этого, американский президент отметил профессионализм местных стражей правопорядка.

"Я бы хотел поблагодарить полицию Лас-Вегаса и всех, кто быстро среагировал на произошедшее, за их мужественные усилия, которые помогли избежать гибели многих", - отметил Д.Трамп.

"Это (стрельба - ИФ) - проявление абсолютного зла", - добавил он.

Ранее сообщалось, что не менее 50 человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас в ночь на понедельник, где на тот момент проходил концерт. Свыше 400 человек пострадали.

Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний американец по имени Стивен Паддок, открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

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Тэги: США, ТРАМП, ЛАС/ВЕГАС, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]