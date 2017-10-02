Трамп заявил о намерении посетить в среду Лас-Вегас, где произошла стрельба с массовыми жертвами

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что собирается в среду прибыть в Лас-Вегас, где произошла стрельба, которая привела к гибели не менее 50 человек.
"Я направлюсь с визитом в Лас-Вегас в среду, чтобы встретиться с силами правопорядка, с лицами, которые оказали первую помощь пострадавшим, и с семьями тех, кого затронула трагедия", - сказал Д.Трамп в своем обращении к нации.
Помимо этого, американский президент отметил профессионализм местных стражей правопорядка.
"Я бы хотел поблагодарить полицию Лас-Вегаса и всех, кто быстро среагировал на произошедшее, за их мужественные усилия, которые помогли избежать гибели многих", - отметил Д.Трамп.
"Это (стрельба - ИФ) - проявление абсолютного зла", - добавил он.
Ранее сообщалось, что не менее 50 человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас в ночь на понедельник, где на тот момент проходил концерт. Свыше 400 человек пострадали.
Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний американец по имени Стивен Паддок, открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.
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