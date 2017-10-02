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Дальнее зарубежье 02.10.2017 20:03

Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе достигло 58 человек

По меньшей мере, 58 человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в Лас-Вегасе, передает в понедельник американский телеканал Си-Эн-Эн.

Ранее сообщалось о 50 погибших.

Между тем, по данным агентства Ассошиэйтед Пресс, число пострадавших увеличилось до 515 человек.

По информации полиции, подозреваемый - 64-летний американец по имени Стивен Паддок - открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

Позднее полиция сообщила, что С.Паддок застрелился до того, как полиция ворвалась в его номер.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЛАС/ВЕГАС, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]