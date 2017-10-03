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Дальнее зарубежье 03.10.2017 13:02

Юнкер заявил об отсутствии необходимого прогресса в переговорах по "брекзиту"

В переговорах по "брекзиту" пока нет необходимого прогресса для перехода к их второй стадии, между Евросоюзом и Лондоном остаются значительные разногласия по главным условиям выхода Соединенного Королевства из ЕС, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Он скептически отозвался о недавнем выступлении премьера Великобритании Терезы Мэй во Флоренции, где она оптимистично оценила будущие отношения Великобритании с ЕС.

"Мы пока не можем с уверенностью предсказать наше будущее, потому что в соответствии со статьей 50 (Лиссабонского договора) надо сначала договориться об условиях выхода. (. . .) Пока нет необходимого прогресса в переговорах", - сказал он, выступая во вторник в Европарламенте.

Главными темами переговоров он назвал обеспечение прав граждан ЕС и Великобритании, живущих на территориях друг друга, сохранение соглашения Страстной пятницы о мире в Северной Ирландии, финансовые вопросы.

"Налогоплательщики 27 стран ЕС не должны платить по счетам Великобритании, а условия соглашения Страстной пятницы должны быть сохранены", - подчеркнул он.

По словам Ж.-К.Юнкера, для стран Евросоюза сейчас важнее тема не его будущего, а "брекзит". Он сообщил, что решения о будущем ЕС без Великобритании будут приняты на саммите 27 стран в Румынии 30 марта 2019 года.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]