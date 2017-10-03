В переговорах по "брекзиту" пока нет необходимого прогресса для перехода к их второй стадии, между Евросоюзом и Лондоном остаются значительные разногласия по главным условиям выхода Соединенного Королевства из ЕС, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Он скептически отозвался о недавнем выступлении премьера Великобритании Терезы Мэй во Флоренции, где она оптимистично оценила будущие отношения Великобритании с ЕС.
"Мы пока не можем с уверенностью предсказать наше будущее, потому что в соответствии со статьей 50 (Лиссабонского договора) надо сначала договориться об условиях выхода. (. . .) Пока нет необходимого прогресса в переговорах", - сказал он, выступая во вторник в Европарламенте.
Главными темами переговоров он назвал обеспечение прав граждан ЕС и Великобритании, живущих на территориях друг друга, сохранение соглашения Страстной пятницы о мире в Северной Ирландии, финансовые вопросы.
"Налогоплательщики 27 стран ЕС не должны платить по счетам Великобритании, а условия соглашения Страстной пятницы должны быть сохранены", - подчеркнул он.
По словам Ж.-К.Юнкера, для стран Евросоюза сейчас важнее тема не его будущего, а "брекзит". Он сообщил, что решения о будущем ЕС без Великобритании будут приняты на саммите 27 стран в Румынии 30 марта 2019 года.
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