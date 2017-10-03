Грузинский премьер назвал Саакашвили и его партию политическими банкротами

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал акцию партии "Единое национальное движение" (ЕНД) у здания тбилисской мэрии попыткой привлечь к себе внимание общественности.

"Они откровенно являются политиками прошлого, сторонниками обанкротившейся партии и ее лидера (экс-президента Михаила Саакашвили - ИФ), которые пытаются лживыми и бессовестными заявлениями привлечь к себе внимание общественности", - заявил во вторник на заседании правительства Г.Квирикашвили.

Он опроверг утверждения лидеров ЕНД, что бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иавнишвили за бесценок хочет приобрести два участка земли в Тбилиси.

"В Тбилиси большая проблема со строительством паркингов для автотранспорта и инвесторы не берутся за это не очень прибыльное дело. Этот человек (Б.Иванишвили - ИФ) практически не на коммерческой основе готов построить паркинг у строящейся гостиницы у сквера Пушкина в центре Тбилиси. Что касается участка земли у ботанического сада, то на нем будет создана ирригационная система, которая способствует озеленению огромной территории в окрестностях Тбилиси. У лжи также есть какая-то грань", - сказал Г.Квирикашвили.

Накануне более 100 членов и сторонников ЕНД провели несанкционированную акцию у мэрии с требованием приостановить решение о передаче за символическую цену в 1 лари двух участков земли в Тбилиси компании, принадлежащей Б.Иванишвидли. Участники акции перекрыли автодвижение у мэрии и попытались силой ворваться здание. Полиция задержала шестерых участников акции.