Грузинский премьер назвал Саакашвили и его партию политическими банкротами

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал акцию партии "Единое национальное движение" (ЕНД) у здания тбилисской мэрии попыткой привлечь к себе внимание общественности.
"Они откровенно являются политиками прошлого, сторонниками обанкротившейся партии и ее лидера (экс-президента Михаила Саакашвили - ИФ), которые пытаются лживыми и бессовестными заявлениями привлечь к себе внимание общественности", - заявил во вторник на заседании правительства Г.Квирикашвили.
Он опроверг утверждения лидеров ЕНД, что бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иавнишвили за бесценок хочет приобрести два участка земли в Тбилиси.
"В Тбилиси большая проблема со строительством паркингов для автотранспорта и инвесторы не берутся за это не очень прибыльное дело. Этот человек (Б.Иванишвили - ИФ) практически не на коммерческой основе готов построить паркинг у строящейся гостиницы у сквера Пушкина в центре Тбилиси. Что касается участка земли у ботанического сада, то на нем будет создана ирригационная система, которая способствует озеленению огромной территории в окрестностях Тбилиси. У лжи также есть какая-то грань", - сказал Г.Квирикашвили.
Накануне более 100 членов и сторонников ЕНД провели несанкционированную акцию у мэрии с требованием приостановить решение о передаче за символическую цену в 1 лари двух участков земли в Тбилиси компании, принадлежащей Б.Иванишвидли. Участники акции перекрыли автодвижение у мэрии и попытались силой ворваться здание. Полиция задержала шестерых участников акции.
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