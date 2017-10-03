ЕС в ближайшие 12 месяцев будет определяться по целесообразности заключения соглашения о партнерстве с Белоруссией

Евросоюз в течение года может определиться по перспективам заключения с Белоруссией соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС).

"Давайте подождем, что произойдет в течение ближайших 12 месяцев. В этот период в учреждениях и органах ЕС будет обсуждаться вопрос о том, будет ли и когда сможет быть заключено соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью", - сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Запад" посол Германии в Белоруссии Петер Деттмар.

Он отметил важность того, что "сегодня между Беларусью и Европейским союзом идут переговоры об общих приоритетах партнерства, что является предтечей такого соглашения". По его словам, "это уже очень большой шаг вперед".

"Насколько мне известно, мы впервые ведем переговоры с Республикой Беларусь об обозначении таких общих приоритетов партнерства. Когда будет достигнута договоренность, ЕС определит финансовые обязательства в рамках так называемого single support framework (SSF) на период с 2017 по 2020 годы", - добавил он.

Относительно хода переговоров между Белоруссией и ЕС о заключении соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии и возможности безвизового режима в перспективе, П.Деттмар сказал, что, насколько ему известно, большая часть спорных вопросов по соглашению разрешена, небольшое количество еще осталось. "Когда удастся добиться согласия с обеих сторон - ответить не могу, это сложный вопрос", - добавил он. "Очевидно, что не сразу после заключения этого соглашения следующим шагом станет полная отмена виз. Сначала нужно будет набраться опыта в его применении. Необходимо также будет учитывать политическое развитие отношений между Беларусью и ЕС", - сказал дипломат.

Он отметил, что отношения между Беларусью и Западом "за последние два года заметно улучшились".

"Если говорить о критических темах, в которых Европейский союз, Германия, США надеются на прогресс с белорусской стороны - они не новы. Одна из них - это ситуация вокруг прав человека, и в этом контексте, как вы знаете, важную роль играет вопрос отмены смертной казни. Это и изменения в законодательстве для демократизации Белоруссии, в том числе избирательного. Эта тема уже в течение многих лет стоит на повестке дня, и возникает снова и снова с очередными выборами. По этому вопросу существуют конкретные рекомендации БДИПЧ ОБСЕ. Еще одна тема - это структурные реформы белорусской экономики", - сказал П.Деттмар.

Он также отметил, что Германия приветствует усилия Беларуси по обеспечению безопасности строящейся АЭС.

"Мы приветствуем то, что Беларусь проводит стресс-тесты", - сказал П.Деттмар. Он напомнил, что, как ожидается, в октябре Беларусь передаст Еврокомиссии национальный доклад с итогами стресс-тестов, проведенных на строящейся БелАЭС. "Я не могу предвидеть, в какой форме отчет будет подвержен критике, и какие недочеты могут быть отмечены в архитектуре безопасности АЭС. Это следует предоставить специалистам. Но то, что страна в сотрудничестве с комиссией ЕС проводит стресс-тесты - это очень важный момент в части создания доверия к Беларуси", - заметил дипломат.