Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9904 RUR   0.0293 GBR   2.2534 TRY   0.4751

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.67 Brent   57.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 14° Завтра 14° 5 Окт 11° 17° 6 Окт 13° 18°

ТЭК 03.10.2017 12:59

Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились мониторить экспорт нефти - Новак

Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились мониторить не только добычу, но и экспорт, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

"На последней встрече мы договорились мониторить и экспорт нефти", - сказал он.

А.Новак уточнил, что в Москве в рамках энергонедели будут вырабатываться механизмы мониторинга экспорта нефти.

Кроме того, по его словам, министры нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК обсудят в формате дискуссии в Москве на этой неделе предложения о дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи.

Ранее А.Новак, комментируя причины неисполнения сделки рядом стран, говорил, что "двоечники" оправдываются тем, что рассматриваемые данные не соответствуют действительности. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих предложил включить в механизм мониторинга за выполнением сделки также и экспортные данные.

Позже комитет ОПЕК+ по контролю за выполнением договоренностей подтвердил, что экспортные данные будут мониториться лишь как поддержка добычным данным.

"Декларация о кооперации была основана на снижении добычи. Это то, что мы мониторим каждый месяц. Однако для того, чтобы придать этим данным больше достоверности, мы предложили использовать экспортные данные как механизм, поддерживающий эти данные, но не в качестве замены. Технический комитет рассмотрел в этом месяце экспортные данные и подтвердил цифры, представленные вторичными источниками (по добыче, публикует ОПЕК - ИФ), и мы будем продолжать использовать этот механизм на протяжении основного периода сделки", - говорил министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК, ЭКСПОРТ, МОНИТОРИНГ


Похожие новости


Ливия и Нигерия готовы присоединиться к сделке ОПЕК+ после восстановления добычи нефти в этих странах Ирак и ряд других стран ОПЕК+ предлагают увеличить сокращение добычи нефти еще на 1% Страны ОПЕК+ обсуждают продление сокращения добычи более чем на 3 месяца - Bloomberg ОПЕК чуть улучшил оценку роста спроса на нефть в 2017г - на 50 тыс. б/с, в 2018г - на 70 тыс. б/с Добыча нефти в ОПЕК в июле выросла до максимума в 2017г, исполнение условий соглашения упало до годового минимума - МЭА ОПЕК в июле из-за Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии превысил квоту, добыв 32,87 млн б/с

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]