Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились мониторить экспорт нефти - Новак

Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились мониторить не только добычу, но и экспорт, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.
"На последней встрече мы договорились мониторить и экспорт нефти", - сказал он.
А.Новак уточнил, что в Москве в рамках энергонедели будут вырабатываться механизмы мониторинга экспорта нефти.
Кроме того, по его словам, министры нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК обсудят в формате дискуссии в Москве на этой неделе предложения о дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи.
Ранее А.Новак, комментируя причины неисполнения сделки рядом стран, говорил, что "двоечники" оправдываются тем, что рассматриваемые данные не соответствуют действительности. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих предложил включить в механизм мониторинга за выполнением сделки также и экспортные данные.
Позже комитет ОПЕК+ по контролю за выполнением договоренностей подтвердил, что экспортные данные будут мониториться лишь как поддержка добычным данным.
"Декларация о кооперации была основана на снижении добычи. Это то, что мы мониторим каждый месяц. Однако для того, чтобы придать этим данным больше достоверности, мы предложили использовать экспортные данные как механизм, поддерживающий эти данные, но не в качестве замены. Технический комитет рассмотрел в этом месяце экспортные данные и подтвердил цифры, представленные вторичными источниками (по добыче, публикует ОПЕК - ИФ), и мы будем продолжать использовать этот механизм на протяжении основного периода сделки", - говорил министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук.
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