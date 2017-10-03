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СНГ 03.10.2017 13:41

Генпрокурор Украины заявляет о наличии препятствий для экстрадиции Саакашвили

Экстрадиционная проверка предварительно показала наличие обстоятельств, которые препятствуют экстрадиции экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили в Грузию, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Несмотря на то, что ходатайство получило министерство юстиции, предэкстрадиционная проверка - это функция органов прокуратуры. После возвращения нелегальным способом господина Саакашвили на украинскую территорию, мы приступили к проведению этой предэкстрадиционной проверки", - сказал Ю.Луценко на брифинге в Харькове во вторник.

По его словам, эта проверка должна установить, действительно ли М.Сааакашвили подозревается или обвиняется в Грузии в совершении особо тяжких преступлений и есть ли обстоятельства, которые препятствуют экстрадиции.

"Предварительно, я считаю, что такие обстоятельства (препятствующие экстрадиции - ИФ) существуют, поскольку господин Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы в адрес миграционной службы МВД, что, согласно нашим международным обязательствам, препятствует его экстрадиции", - пояснил Ю.Луценко.

По его словам, все эти обстоятельства будут тщательно изучены и положены в основу ответа министерства юстиции. "Эта процедура займет еще несколько недель", - добавил Ю.Луценко.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕНПРОКУРОР, СААКАШВИЛИ, ПРОВЕКРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]