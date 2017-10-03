Генпрокурор Украины заявляет о наличии препятствий для экстрадиции Саакашвили

Экстрадиционная проверка предварительно показала наличие обстоятельств, которые препятствуют экстрадиции экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили в Грузию, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Несмотря на то, что ходатайство получило министерство юстиции, предэкстрадиционная проверка - это функция органов прокуратуры. После возвращения нелегальным способом господина Саакашвили на украинскую территорию, мы приступили к проведению этой предэкстрадиционной проверки", - сказал Ю.Луценко на брифинге в Харькове во вторник.

По его словам, эта проверка должна установить, действительно ли М.Сааакашвили подозревается или обвиняется в Грузии в совершении особо тяжких преступлений и есть ли обстоятельства, которые препятствуют экстрадиции.

"Предварительно, я считаю, что такие обстоятельства (препятствующие экстрадиции - ИФ) существуют, поскольку господин Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы в адрес миграционной службы МВД, что, согласно нашим международным обязательствам, препятствует его экстрадиции", - пояснил Ю.Луценко.

По его словам, все эти обстоятельства будут тщательно изучены и положены в основу ответа министерства юстиции. "Эта процедура займет еще несколько недель", - добавил Ю.Луценко.