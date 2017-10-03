Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9904 RUR   0.0293 GBR   2.2534 TRY   0.4751

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.67 Brent   57.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 14° Завтра 14° 5 Окт 11° 17° 6 Окт 13° 18°

Регион 03.10.2017 14:03

Анкара поддерживает территориальную целостность Испании, призывает Мадрид не допускать насилия

Турция выступает за территориальную целостность Испании, но призывает центральные власти избегать насилия.

В заявлении МИД Турции, распространенном во вторник, говорится, что Анкара "внимательно следит за инициативой о референдуме" правительства Каталонии.

Турция, говорится в документе, "поддерживает территориальную целостность" Испании, При этом МИД Турции указывает на "важность уважать законы Испании и избегать насилия".

"Мы убеждены, что Испания, с которой нас связывают исторически тесная дружба и союзнические отношения, с честью пройдет через нынешние испытания и наладит атмосферу общенационального диалога в лучших демократических традициях", - отмечается в заявлении, которое цитируют турецкие СМИ.

По предварительным данным, на референдуме о независимости Каталонии 1 октября более 90% из принявших участие в голосовании высказались за отделение автономии от Испании. Референдум сопровождался массовыми столкновениями с полицией, в результате которых, по данным местных властей, пострадали свыше 800 человек. Мадрид объявил референдум незаконным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ПОЗИЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]