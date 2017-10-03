Анкара поддерживает территориальную целостность Испании, призывает Мадрид не допускать насилия

Турция выступает за территориальную целостность Испании, но призывает центральные власти избегать насилия.

В заявлении МИД Турции, распространенном во вторник, говорится, что Анкара "внимательно следит за инициативой о референдуме" правительства Каталонии.

Турция, говорится в документе, "поддерживает территориальную целостность" Испании, При этом МИД Турции указывает на "важность уважать законы Испании и избегать насилия".

"Мы убеждены, что Испания, с которой нас связывают исторически тесная дружба и союзнические отношения, с честью пройдет через нынешние испытания и наладит атмосферу общенационального диалога в лучших демократических традициях", - отмечается в заявлении, которое цитируют турецкие СМИ.

По предварительным данным, на референдуме о независимости Каталонии 1 октября более 90% из принявших участие в голосовании высказались за отделение автономии от Испании. Референдум сопровождался массовыми столкновениями с полицией, в результате которых, по данным местных властей, пострадали свыше 800 человек. Мадрид объявил референдум незаконным.