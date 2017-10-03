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Внешняя политика 03.10.2017 13:08

Баку и Брюссель в октябре проведут новый раунд переговоров по проекту соглашения стратегическом партнерстве

Очередной раунд переговоров между Азербайджаном и Европейским Союзом по ряду пунктов проекта нового двухстороннего соглашения о стратегическом партнерстве состоится в октябре, отмечается в сообщении министерства энергетики республики.

«В октябре Азербайджан и ЕС планируют провести видео-конференцию для продолжения переговоров по трем пунктам нового двухстороннего соглашения, включающим вопросы торговли, инвестиций и энергетической торговли. Последние обсуждения данного документа состоялись в сентябре в Брюсселе с участием главного советника отдела юридических отношений Минэнерго Айгюн Алиевой», - говорится в сообщении.

По информации министерства, в ходе переговоров стороны обменялись мнениями по следующим разделам соглашения: «Торговля и устойчивое развитие», «Энергия и сырье», «Товарная торговля» и «Технические барьеры в торговле».

Кроме того, впервые была проведена презентация раздела «Энергия и сырье», отразившая позиции Минэнерго по экспортным ценам на энергосырье и продукцию, их транзиту, привлечению третьих сторон для энергетической инфраструктуры Азербайджана и созданию «независимого регулирующего органа».

«В ходе обсуждений отмечалась необходимость изучения энергорынка Азербайджана. Кроме того, азербайджанская сторона указала на важность оценки проекта нового соглашения на основе внутренних обсуждений для выражения конкретной позиции по данному документу», - указывается в информации.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]