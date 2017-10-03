Туркмения пока готова только быть наблюдателем сделки ОПЕК+

Туркмения пока не готова принять приглашение России на участие в сделке по сокращению добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.
"Мы пригласили Туркмению принять участие в сделке по сокращению добычи, двери открыты", - сказал он.
В свою очередь Туркмения на приглашение ответила, что готова пока быть только наблюдателем, отметил А.Новак.
Министр уточнил, что объемы добычи в Туркмении небольшие.
ОПЕК рассчитывала на присоединение Египта и Туркменистана к соглашению по сокращению добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК. Однако в мае министр углеводородов Эквадора Хосе Икаса сообщил, что обе эти страны пока не готовы присоединиться к соглашению.
Позже представитель нефтегазового комплекса Туркмении заявлял, что страна не является членом ОПЕК, поэтому не намерена присоединяться к соглашению о сокращении добычи нефти.
В декабре прошлого года соглашение о сокращении добычи нефти подписали 24 страны, как входящие, так и не входящие в ОПЕК. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство по сокращению добычи в первом полугодии 2017 года на 1,2 баррелей в сутки, а страны не-ОПЕК - на 558 тыс. баррелей в сутки относительно октября 2016 года, из которых на Россию приходится 300 тыс. баррелей в сутки. В мае страны-участницы соглашения приняли решение о пролонгации договора еще на 9 месяцев - до марта 2018 года, не изменив ни размер квот, ни список стран-участниц.
Первый вице-премьер Украины во второй декаде октября совершит визит в Азербайджан
Украина и Азербайджан поддерживают суверенитет друг друга - Климкин
Главы МИД стран ГУАМ 8 октября проведут встречу в Тбилиси – глава МИД Азербайджана
Президент Алиев считает успешным выступление азербайджанских волейболисток на континентальном первенстве
Китайская чаша времен династии Сун продана на аукционе в Гонконге за рекордные $37,7 млн
В Азербайджане в горах ищут иностранцев, обратившихся за помощью в американскую службу «911»
Президент Алиев запустил реконструированную систему снабжения питьевой воды города Шамахы
Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» и открыл новую автодорогу в Шемахе
Президент Азербайджана открыл в Гобустане автодорогу и принял участие в церемонии подачи в город питьевой воды
Анкара готова вернуться к прежним отношениям с Иракским Курдистаном, если он отречется от референдума о независимости
Мадуро рассчитывает 4 октября встретиться с президентом России - источник
Саграда Фамилия и другие достопримечательности Барселоны закрыты для туристов из-за массовой забастовки
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Следи за «Брейн-ринг», заработай подарок от Nar!
Пять причин для посещения ежегодной Каспийской Технической конференции и Выставки SPE
В Баку прошел Международный конгресс «Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве». Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»