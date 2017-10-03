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ТЭК 03.10.2017 13:15

Туркмения пока готова только быть наблюдателем сделки ОПЕК+

Туркмения пока не готова принять приглашение России на участие в сделке по сокращению добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

"Мы пригласили Туркмению принять участие в сделке по сокращению добычи, двери открыты", - сказал он.

В свою очередь Туркмения на приглашение ответила, что готова пока быть только наблюдателем, отметил А.Новак.

Министр уточнил, что объемы добычи в Туркмении небольшие.

ОПЕК рассчитывала на присоединение Египта и Туркменистана к соглашению по сокращению добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК. Однако в мае министр углеводородов Эквадора Хосе Икаса сообщил, что обе эти страны пока не готовы присоединиться к соглашению.

Позже представитель нефтегазового комплекса Туркмении заявлял, что страна не является членом ОПЕК, поэтому не намерена присоединяться к соглашению о сокращении добычи нефти.

В декабре прошлого года соглашение о сокращении добычи нефти подписали 24 страны, как входящие, так и не входящие в ОПЕК. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство по сокращению добычи в первом полугодии 2017 года на 1,2 баррелей в сутки, а страны не-ОПЕК - на 558 тыс. баррелей в сутки относительно октября 2016 года, из которых на Россию приходится 300 тыс. баррелей в сутки. В мае страны-участницы соглашения приняли решение о пролонгации договора еще на 9 месяцев - до марта 2018 года, не изменив ни размер квот, ни список стран-участниц.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]