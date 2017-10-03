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Социум 03.10.2017 13:17

В Азербайджане в горах ищут иностранцев, обратившихся за помощью в американскую службу «911»

В Азербайджане ведется поисково-спасательная операция по розыску иностранных граждан, застрявших в горах, сообщает пресс-служба Государственной морской администрации (ГМА) Азербайджана.

«Примерно в 6:48 часов утра 3 октября в Центр слежения и признания с дальнего расстояния Государственной морской администрации Азербайджана поступил сигнал от американской службы спасения «911» о нуждающихся в помощи иностранцах, находящихся в двух автомобилях марки «Nissan Patrol» в горах на территории Шамахинского района», - сказано в обращении.

Информация о нуждающихся в помощи иностранцах и координаты их местопребывания переданы в МЧС Азербайджана.

«В настоящее время проводится поисково-спасательная операция», - отмечает пресс-служба ГМА.

Р.Бабаев

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Тэги: ИНОСТРАНЦЫ, ПОИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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