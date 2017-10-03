В Азербайджане в горах ищут иностранцев, обратившихся за помощью в американскую службу «911»

В Азербайджане ведется поисково-спасательная операция по розыску иностранных граждан, застрявших в горах, сообщает пресс-служба Государственной морской администрации (ГМА) Азербайджана.
«Примерно в 6:48 часов утра 3 октября в Центр слежения и признания с дальнего расстояния Государственной морской администрации Азербайджана поступил сигнал от американской службы спасения «911» о нуждающихся в помощи иностранцах, находящихся в двух автомобилях марки «Nissan Patrol» в горах на территории Шамахинского района», - сказано в обращении.
Информация о нуждающихся в помощи иностранцах и координаты их местопребывания переданы в МЧС Азербайджана.
«В настоящее время проводится поисково-спасательная операция», - отмечает пресс-служба ГМА.
Р.Бабаев
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