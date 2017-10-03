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Внешняя политика 03.10.2017 13:31

Политические позиции Баку и Киева совпадают – глава МИД Азербайджана

Отношения между Баку и Киевом носят стратегический характер, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Отношения Азербайджана и Украины носят стратегический характер. Наши политические позиции совпадают, в том числе и на международных площадках", - сказал Э.Мамедъяров в Баку во вторник на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Павло Климкиным.

По его словам, в следующем году состоится очередное заседание азербайджано-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

П.Климкин, в свою очередь, отметил, что за 9 месяцев 2017 года взаимный товарооборот вырос на 66%. "За 9 месяцев текущего года объем товарооборота превысил показатель 2016 года, в целом", - подчеркнул он.

Глава МИД Украины добавил, что также наблюдается пятикратный рост в сфере перевозок товаров через Азербайджан.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ОТНОШЕНИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]