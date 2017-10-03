Политические позиции Баку и Киева совпадают – глава МИД Азербайджана

Отношения между Баку и Киевом носят стратегический характер, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Отношения Азербайджана и Украины носят стратегический характер. Наши политические позиции совпадают, в том числе и на международных площадках", - сказал Э.Мамедъяров в Баку во вторник на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Павло Климкиным.

По его словам, в следующем году состоится очередное заседание азербайджано-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

П.Климкин, в свою очередь, отметил, что за 9 месяцев 2017 года взаимный товарооборот вырос на 66%. "За 9 месяцев текущего года объем товарооборота превысил показатель 2016 года, в целом", - подчеркнул он.

Глава МИД Украины добавил, что также наблюдается пятикратный рост в сфере перевозок товаров через Азербайджан.

Ф.Исазаде