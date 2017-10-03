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Карабахский конфликт 03.10.2017 13:33

Посредники по Карабаху в субботу прибудут в Баку - глава МИД Азербайджана

Сопредседатели Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (МГ ОБСЕ) 7 октября посетят Баку, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Сопредседатели МГ ОБСЕ в пятницу будут в Ереване, в субботу - в Баку", - сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции во вторник.

"Сопредседатели совершают визит в регионе с целью обсуждения с президентами Азербайджана и Армении повестки предстоящей встречи глав государств",- отметил Э.Мамедъяров.

По его словам, посредники после встречи президентов "хотят достичь логических результатов и сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки".

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]