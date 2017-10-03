Посредники по Карабаху в субботу прибудут в Баку - глава МИД Азербайджана

Сопредседатели Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (МГ ОБСЕ) 7 октября посетят Баку, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Сопредседатели МГ ОБСЕ в пятницу будут в Ереване, в субботу - в Баку", - сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции во вторник.

"Сопредседатели совершают визит в регионе с целью обсуждения с президентами Азербайджана и Армении повестки предстоящей встречи глав государств",- отметил Э.Мамедъяров.

По его словам, посредники после встречи президентов "хотят достичь логических результатов и сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки".

Ф.Исазаде