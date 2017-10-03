Бельгийский госсекретарь по миграции принял решение о лишении вида на жительство имама-салафита

Бельгийский государственный секретарь по вопросам предоставления убежища и по миграции Тео Франкен заявил во вторник в эфире канала Bel RTL о лишении вида на жительство в Бельгии имама египетского происхождения, проповедующего салафизм в большой мечети Брюсселя.

"У нас были очень ясные сигналы о том, что это человек салафистского толка, очень радикализированный, очень консервативный и опасный для нашего общества и для нашей национальной безопасности", - объяснил свое решение госсекретарь.

По его словам, "Бельгия должна брать на себя ответственность в борьбе против салафизма".

Т.Франкен заверил, что в данном случае "проблема не с исламом, а с радикальным исламом и салафизмом".

Он не исключил того, что такое решение может вызвать напряженность в дипломатических отношениях с Египтом, но настаивал на важности занятия четкой позиции в данном вопросе.

Госсекретарь сообщил, что имам пытается оспорить это решение юридическим путем, судебное заключение ожидается в ближайшие недели.