ИГ взяло на себя ответственность за теракты в Дамаске, где в понедельник погибли 17 человек

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракты в Дамаске, жертвами которых стали 17 человек, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на связанные с террористами СМИ.
Накануне в столице Сирии прогремели два взрыва. Первый произошел в районе Аль-Мидан, недалеко от полицейского участка взорвался заминированный автомобиль. Через несколько минут в другом районе города двое террористов-смертников осуществили самоподрыв. Среди жертв числятся мирные жители и стражи порядка.
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