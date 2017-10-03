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Дальнее зарубежье 03.10.2017 13:47

ИГ взяло на себя ответственность за теракты в Дамаске, где в понедельник погибли 17 человек

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракты в Дамаске, жертвами которых стали 17 человек, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на связанные с террористами СМИ.

Накануне в столице Сирии прогремели два взрыва. Первый произошел в районе Аль-Мидан, недалеко от полицейского участка взорвался заминированный автомобиль. Через несколько минут в другом районе города двое террористов-смертников осуществили самоподрыв. Среди жертв числятся мирные жители и стражи порядка.

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Тэги: СИРИЯ, ДАМАСК, ТЕРАКТЫ, ИГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]