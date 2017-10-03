ИГ взяло на себя ответственность за теракты в Дамаске, где в понедельник погибли 17 человек

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракты в Дамаске, жертвами которых стали 17 человек, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на связанные с террористами СМИ.

Накануне в столице Сирии прогремели два взрыва. Первый произошел в районе Аль-Мидан, недалеко от полицейского участка взорвался заминированный автомобиль. Через несколько минут в другом районе города двое террористов-смертников осуществили самоподрыв. Среди жертв числятся мирные жители и стражи порядка.