Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9904 RUR   0.0293 GBR   2.2534 TRY   0.4751

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.67 Brent   57.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 14° Завтра 14° 5 Окт 11° 17° 6 Окт 13° 18°

Внешняя политика 03.10.2017 13:50

Баку и Брюссель в октябре надеются завершить переговоры по соглашению о сотрудничестве в сфере авиации – глава МИД Азербайджана

Баку и Брюссель обсуждают вторую главу проекта соглашения о стратегическом партнерстве, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с ЕС. Сейчас мы обсуждаем вторую главу стратегического партнерства. В этом аспекте есть определенные трудности, но думаю, обсуждения пройдут гладко", - сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции во вторник.

По его словам, первоначально планировалось завершить переговоры по проекту соглашения до ноября.

Э.Мамедъяров добавил, что Баку и ЕС также обсуждают о сотрудничестве в авиационной сфере. "В октябре, скорее всего, будет последняя встреча по этому документу", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Ранее замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил, что вряд ли стороны подпишут соглашение до конца 2017 года.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, ОБСУЖДЕНИЯ


Похожие новости


Баку и Брюссель в октябре проведут новый раунд переговоров по проекту соглашения стратегическом партнерстве Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с ЕС в ненефтяном секторе – министр экономики Еврокомиссар Хан пригласил министра экономики Азербайджана в Брюссель Баку заинтересован в углублении сотрудничества с Брюсселем – МИД Азербайджана Азербайджан и ЕС в конце сентября в Брюсселе проведут очередной раунд переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве Азербайджан заинтересован в скорейшем заключении соглашения о стратегическом партнерстве с ЕС, заявляют в Баку

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]