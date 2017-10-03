Баку и Брюссель в октябре надеются завершить переговоры по соглашению о сотрудничестве в сфере авиации – глава МИД Азербайджана

Баку и Брюссель обсуждают вторую главу проекта соглашения о стратегическом партнерстве, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
"Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с ЕС. Сейчас мы обсуждаем вторую главу стратегического партнерства. В этом аспекте есть определенные трудности, но думаю, обсуждения пройдут гладко", - сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции во вторник.
По его словам, первоначально планировалось завершить переговоры по проекту соглашения до ноября.
Э.Мамедъяров добавил, что Баку и ЕС также обсуждают о сотрудничестве в авиационной сфере. "В октябре, скорее всего, будет последняя встреча по этому документу", - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Ранее замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил, что вряд ли стороны подпишут соглашение до конца 2017 года.
Ф.Исазаде
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