Баку и Брюссель в октябре надеются завершить переговоры по соглашению о сотрудничестве в сфере авиации – глава МИД Азербайджана

Баку и Брюссель обсуждают вторую главу проекта соглашения о стратегическом партнерстве, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с ЕС. Сейчас мы обсуждаем вторую главу стратегического партнерства. В этом аспекте есть определенные трудности, но думаю, обсуждения пройдут гладко", - сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции во вторник.

По его словам, первоначально планировалось завершить переговоры по проекту соглашения до ноября.

Э.Мамедъяров добавил, что Баку и ЕС также обсуждают о сотрудничестве в авиационной сфере. "В октябре, скорее всего, будет последняя встреча по этому документу", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Ранее замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил, что вряд ли стороны подпишут соглашение до конца 2017 года.

Ф.Исазаде