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Дальнее зарубежье 03.10.2017 13:53

Журналисты бастуют в Греции, страна на сутки осталась без новостей

Греческие журналисты проводят забастовку длиною в сутки в знак протеста против недостаточного, по их мнению, финансирования отраслевого фонда социального страхования, сообщает во вторник "Ассошиэйтед пресс".

В течение суток с 06:00 по местному времени (06:00 мск) на греческих радио и телеканалах не будут выходить новостные выпуски. Новостные сайты также перестали обновляться, а в среду 4 октября газеты не выйдут из печати.

Союз редакторов ежедневных Афинских газет (ESIEA), являющийся главным профсоюзом журналистов в Греции, призвал правительство страны принять законы, обеспечивающие достаточное финансирование отраслевого фонда социального страхования.

Греция по требованию международных кредиторов изменила механизмы работы фондов социального страхования, в результате чего журналисты опасаются за финансирование своих пенсий и медицинского обеспечения.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ЖУРНАЛИСТЫ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]