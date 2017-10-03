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Внешняя политика 03.10.2017 14:15

Украина и Азербайджан поддерживают суверенитет друг друга - Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин считает важным взаимную поддержку суверенитета Киевом и Баку.

"Для нас является важным поддержка друг друга в вопросах оккупации наших территорий - российской оккупации части территорий Украины и оккупации территорий Азербайджана. Украина и Азербайджан поддерживают суверенитет друг друга", - сказал П.Климкин во вторник в Баку на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой.

По его словам, в Украине в настоящее время имеется 1,8 млн беженцев.

"Мы прекрасно понимаем азербайджанскую сторону (в результате оккупации Арменией 20% территорий Азербайджана беженцами и вынужденными переселенцами считаются более 1 млн человек - ИФ). Мы поддерживаем друг друга и на международной арене", - добавил П.Климкин.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, СУВЕРИНИТЕТ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]