Первый вице-премьер Украины во второй декаде октября совершит визит в Азербайджан

Первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубива во второй декаде октября посетит Азербайджан.

"В ближайшие две недели запланирован визит С.Кубивы в Азербайджан", - сказал глава МИД Украины Павло Климкин во вторник в Баку на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой.

По его словам, в рамках визита С.Кубивы, стороны "обсудят вопросы взаимодействия".

Ранее со ссылкой на министерство экономики Азербайджана сообщалось, что в рамках октябрьского визита первый вице-премьер Украины, министр экономического развития и торговли С.Кубива проведет "обсуждения по перспективам расширения сотрудничества".

Ф.Исазаде